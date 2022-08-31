52歲中天知名主播周玉琴，近日傳出與政治大學副教授賴岳謙結婚，喜訊曝光後，男方在直播中大方秀出無名指婚戒，並透露將在年底登記結婚，名嘴羅友志也爆出小倆口的戀曲秘辛，透露賴岳謙擄獲周玉琴芳心的秘訣，閃瞎無數網友。

羅友志表示「琴謙配」戀情曝光後，相信震驚所有人，也讓許多網友為當時在節目《新聞有琴調》裡以「撩玉琴」風格聞名的他抱不平，接著曬出與賴岳謙合照表示：「讓友志哭暈在廁所，那個男人來了」，立刻笑翻一票網友，接著爆料小倆口不為人知的戀曲秘辛，他表示賴岳謙做「愛心便當」長達半年多，其實早擄獲周玉琴的心，但為了不讓女方尷尬，便刻意讓其他主播也有「小甜頭」嚐，這也讓周玉琴遲疑「是我獨享這份甜蜜嗎？」

最後在賴岳謙鍥而不捨追求下，成功打動佳人芳心，讓周玉琴決定把心交出去，對此，羅友志也獻上祝福：「愛心便當、仔細等待、確定戀情，我想這兩位璧人是深思熟慮、真心相守的，這半年來看著愛情萌芽的我們，真心祝福著」，最後更不忘搞笑表示：「我不會哭暈在廁所啦」。

對此，網友紛紛獻上祝福：「兩人顏質、氣質都很登對，祝褔他們永遠甜蜜蜜」、「戀愛中的面相，甜滋滋的」、「賴教授遇到愛情就帶上幾分傻氣」、「這是這陣子最讓人開心的事了」，但也有人無奈表示：「送便當還可以送半年真好，我送一次就直接被封鎖刪除了」。