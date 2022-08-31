民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天完成登記，他表示偕同黨籍議員參選人及王美惠立委來登記，就是宣示翻轉嘉義市的決心，同時他提出「微薄要求」，希望現任市長黃敏惠能參與電視辯論會，把政績及政策講清楚，讓選民檢驗。黃敏惠市長的幕僚表示稍後回應。
李俊俋由王美惠立委、有前總統陳水扁的「國師」封號的父親李鴻禧、民進黨嘉義市黨部主委及議員黃露慧、前市長涂醒哲、前副市長張惠博、總統府國策顧問黃俊森等人陪同，大陣仗到市選委會完成登記後，齊聲高喊「凍蒜」，聲勢大。
李俊俋表示，他登記時勾選參加有二輪辯論的電視政見辯論會，希望黃敏惠市長登記時也勾選參加電視辯論會，勇敢站出來，把政策及執政成績講清楚，讓嘉義市民檢驗，不要說含含糊糊的數字，透過電視辯論會把政策執行說清楚。
李俊俋強調，希望黃市長不要再閃躲了，登記時勾選參加電視辯論會，這是「微薄的要求」，透過政見辯論就嘉義市未來發展的政策，好好說清楚，民主就是愈辯愈明，也歡迎所有市長參選人共同來討論嘉義市的未來。
李俊俋說，嘉義市人口一直外流，必須要翻轉、改變，否則會被邊緣化，作為市長要有政策執行力，他偕同黨籍議員參選人來登記，就是宣示民進黨會團結合作拚到11月26日，以後會一一提出政見。
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