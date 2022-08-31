民進黨籍嘉義市長參選人李俊俋下戰帖，邀約黃敏惠市長參加電視辯論會。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋偕同黨籍議員參選人及王美惠立委到選委會登記。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋偕同黨籍議員參選人及王美惠立委登記完後，高喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋簽署反賄選公約。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋向群眾揮手拜票。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天完成登記，他表示偕同黨籍議員參選人及王美惠立委來登記，就是宣示翻轉嘉義市的決心，同時他提出「微薄要求」，希望現任市長黃敏惠能參與電視辯論會，把政績及政策講清楚，讓選民檢驗。黃敏惠市長的幕僚表示稍後回應。

李俊俋由王美惠立委、有前總統陳水扁的「國師」封號的父親李鴻禧、民進黨嘉義市黨部主委及議員黃露慧、前市長涂醒哲、前副市長張惠博、總統府國策顧問黃俊森等人陪同，大陣仗到市選委會完成登記後，齊聲高喊「凍蒜」，聲勢大。

李俊俋表示，他登記時勾選參加有二輪辯論的電視政見辯論會，希望黃敏惠市長登記時也勾選參加電視辯論會，勇敢站出來，把政策及執政成績講清楚，讓嘉義市民檢驗，不要說含含糊糊的數字，透過電視辯論會把政策執行說清楚。

李俊俋強調，希望黃市長不要再閃躲了，登記時勾選參加電視辯論會，這是「微薄的要求」，透過政見辯論就嘉義市未來發展的政策，好好說清楚，民主就是愈辯愈明，也歡迎所有市長參選人共同來討論嘉義市的未來。

李俊俋說，嘉義市人口一直外流，必須要翻轉、改變，否則會被邊緣化，作為市長要有政策執行力，他偕同黨籍議員參選人來登記，就是宣示民進黨會團結合作拚到11月26日，以後會一一提出政見。