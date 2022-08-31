柬埔寨打工詐騙事件頻傳，沒想到連自由行旅客也出事，馬來西亞雪蘭莪州一名27歲華裔女子到柬埔寨自助旅行，在餐廳吃到一半被大陸人蛇當街擄走，被轉賣到詐騙集團工作。

《中國報》報導，27歲華裔邱姓女子7月23日到柬埔寨自助旅行，8月7日在餐廳吃飯時突然遭大陸籍人蛇擄走，嚇得放聲大叫求救，卻沒有人伸出援手，接著她被帶到一處民宅，人蛇拿槍指著她，逼迫她交出手機跟錢財，並以8至12萬令吉，約新台幣54至81萬元賣給柬埔寨詐騙集團。

馬來西亞華人公會（MCA）委員李翰霖15日接獲邱女求助，21日聯絡柬埔寨副首相兼內政部長蘇慶，才讓邱女在23日獲救。此外，還有5名馬來西亞籍男子也在24日一同獲救，年約20到23歲，7月抵達柬埔寨，原以為會在賭場工作，卻被騙去做詐騙。

李翰霖30日開記者會指出，受害者被囚禁在詐騙集團時，一直被灌輸報警也沒用、警察也被收買了等觀念，受害者擔心若不聽話又會被轉賣，所以許多人不敢求救，但事實並非如此。