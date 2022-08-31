大陸逾11省分中重度氣象乾旱，鄱陽湖星子站水位8.93米，距8米極枯水位不足1米。（央視新聞）

大陸央視新聞用戶端8月31日報導，截至8月30日14時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位為8.93米，距離8米極枯水位不足1米。據江西省九江市氣象部門預計，9月，九江市平均雨量較常年同期偏少，預計乾旱仍將持續，各地仍要繼續加強水資源管理，科學合理調度使用抗旱水資源。

央視新聞用戶端報導，強降雨的到來，縮小了南方高溫天氣的範圍，也擊退了高溫預警，8月30日18時，大陸中央氣象台解除了高溫黃色預警。

而在此之前，大陸國家級高溫預警已連續發布了41天。盡管高溫預警解除了，但是乾旱預警仍在持續，中央氣象台8月30日18時就繼續發布了氣象乾旱橙色預警：監測顯示，大陸全國超過11省區市部分地區存在中度至重度氣象乾旱，局部特旱。其中仍然包括重慶和四川大部。

這兩天，江西持續高溫天氣雖有所緩和，但江河來水依舊偏少，鄱陽湖水位仍持續下降。鄱陽湖星子站水位8.93米，距離8米極枯水位不足1米。