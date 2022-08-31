吳姍儒（Sandy）對於肖像遭到盜用相當氣憤。（中天綜合台提供）

吳宗憲用心研發的商品卻遭到不肖業者盜用。（中天綜合台提供）

有在開設團購的Paul，最近顧客個資遭盜用。（中天綜合台提供）

吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》明（1日）晚9點播出「說破嘴就是講不聽！詐騙集團專挑這種人！」詹子晴首度透露過去曾因詐騙簡訊損失百萬，「這件事我從來沒和人講過，因為我覺得我這麼聰明還被詐騙，真的太丟臉！」

她還原當時情況說道，「那時我接到簡訊說最近有定存利率不錯，還會不定期贈送百貨禮券，因為我買過很多次定存，禮券確實也都會寄到家裡，所以我就把錢存進去了，結果隔幾天我看帳戶，發現100萬不見了，人也抓不到。」最讓她無法理解的是，詐騙集團和銀行的電話號碼居然一模一樣，「我還跟銀行說，之前買過很多次你們的定存，都是同一個電話號碼傳訊息給我。」前刑警高仁和補充「先進的詐騙是到一些電信開放的國家，從電腦裡面選號碼，他就可以使用任何想要用的號碼聯絡你，讓你不會有戒心。」

Sandy透露也曾接過詐騙電話，「我接到一個知名書店打來說我訂的5本書被訂成500本，這就是很典型的詐騙，我受不了就跟他講『我錢很多你扣』，結果他還跟我說不能這樣浪費錢。」但最讓她生氣的是肖像一再被盜用，她氣憤的說：「我覺得很扯，一頁式網站還沒辦法抓到，壞人抓不到，那好人要怎麼辦？」詐騙集團如此猖獗，吳宗憲也很無奈，認為自己用心做產品，卻被不肖業者張冠李戴：「亂世必須要用重典，詐騙行為判的太輕了，司法人員要將心比心，有一天你遇到同樣的狀態，你會怎麼做？」

常在社群平台團購美食的Paul，近日遇到個資遭到盜用的問題，他說之前開很多團購，結果很多過去曾購買商品的人最近突然收到刷卡成功的簡訊，「我說我們有開過這個團沒錯，可是這個團已經結束，不可能還會收到刷卡成功的簡訊。」讓Paul感到可怕的是，詐騙集團不僅拿到個資，還創了跟他一模一樣的團購賣場；而Paul也不止一次遇到臉書詐騙：「咪咪會看賣海鮮的直播，覺得不錯就＋1，下一秒私訊就來說要出貨了，請傳匯款資訊，咪咪就覺得怪怪的，說要用貨到付款的方式，可是我那時候還很堅持，覺得我們是名人，會不會不先付錢，就被說我們是惡意棄單？」夫妻倆還為付款方式起爭執，不料隔天就看到詐騙新聞。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。