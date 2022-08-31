北市南港區29日發生恐怖情人當街砍殺前女友，40歲陳姓男子不滿小他11歲的葉姓女友與他分手，持開山刀當街追砍，導致葉女身上多處刀傷送醫救治，士林地檢署複訊後，依殺人未遂等罪向法院聲押獲准，陳男偵訊中不斷碎碎念，認為自己砍殺肩膀，不是致命部位，檢察官怎麼會說他殺人。

陳男被捕後，由家人幫忙聘請辯護律師，而律師陪訊時說，不知道是新聞上播的殺人案，如果開庭前知道，他就不會接受委任。

陳男因不滿葉女提出分手，持開山刀到前女友工作的南港軟體園區守候，直到葉女午休外出，尾隨在後方並持刀追砍，葉女受傷後大喊救命，附近民眾見狀持雨傘挺身阻止陳男凶殘行徑。葉女頭部、腹部和手部多處刀傷，經治療聽無生命危險，而陳男手臂則有4公分刀傷，警方戒護送醫，30日下午移送地檢署複訊。

檢方複訊時，陳男否認有殺人犯意，開山刀是刺右側肩膀，而肩膀並不是致命部位，並沒有殺死葉女，不是殺人未遂罪。但檢察官根據影片，認定他涉犯殺人未遂、恐嚇、傷害等罪，且有反覆實施、勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。