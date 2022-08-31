法務部行政執行署今早舉行高階主管及各分署分署長聯合交接暨宣誓典禮（陳志賢攝）

法務部行政執行署今早舉行高階主管及各分署分署長聯合交接暨宣誓典禮，法務部長蔡清祥致詞時期許新任分署長不應只重視數字上的成績，也應當公正執法，凸顯督促民眾遵守法律的教育意義，以發揮「法遵」功能，並應同理並關懷協助弱勢義務人、提升執行成效讓人民有感，秉持「公義與關懷」的核心精神，兼顧公共利益與人民權益維護，實現公義價值。

蔡清祥肯定執行署為一個優質、有創意的服務團隊，除辦理公法上金錢給付執行之主要業務外，近來更積極協助辦理檢察機關之囑託業務，對於沒收新制落實及贓證物清理，給予相當大的助益。

蔡清祥說，本次執行機關的人事調動，除了部分現任分署長職務調整外，也調派優秀檢察官出任分署長，經由人才交流，帶給執行體系相當多的領導統御及辦案經驗，回任時則將本署的創意及企業化經營的理念帶回檢察系統。

行政執行署署長林慶宗致詞時，對於即將卸任的分署長莊俊仁、戴東麗及謝道明3人任職期間領導分署同仁積極貫徹任務，推動各項業務及創新措施的作為深表肯定。

林慶宗並期許新任及調任人員，多運用累積下來的歷練與智慧，繼續深耕經營，透過立即迅速執行防疫案件、暢通機關間橫向聯繫，並首重滯欠大戶執行、持續強力執行酒(毒)駕案件、全力辦理檢察機關囑託拍賣案件及落實法務部科技化政策等作為，深化為民服務，帶領同仁再創執行佳績。

本次典禮共有1位新任高階主管及6位新任分署長進行交接暨宣誓。新任高階主管：執行署主任行政執行官兼案件審議組組長李貴芬。6名新任(調任)分署長：周懷廉士林分署長周懷廉、桃園分署長李蕙如、新竹分署長丁俊成、彰化分署長郭景銘、嘉義分署長柯怡伶、宜蘭分署長吳廣莉。