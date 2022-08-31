富邦悍將31日與樂天桃猿球團達成共識，富邦將送出投手楊彬、野手楊晉豪，換來投手王躍霖、野手林澤彬，此交易案將依聯盟規定報備，於9月1日正式執行。

楊彬今年沒在一軍留下任何紀錄，過去3年在機君共出賽16場，包含5場先發11場後援，生涯拿下1勝2敗1中繼成功，自責分率6.00；楊晉豪是富邦在2017年首輪選中，不過始終無法站穩一軍戰場，今年一軍出賽8場，14打席13打數僅敲1安。

富邦領隊林華韋表示，相當感謝楊晉豪、楊彬過去在富邦時期的努力與付出，2位優秀的球員要離開，球團也相當不捨。不過以球隊整體隊形考量、還有選手個人舞台的角度來看，交易對選手、球團以及整個中職市場都是好事，也期望未來王躍霖、林澤彬的到來能夠貢獻戰力為球團拿下佳績。

而這次「1投1野」的交易案中，富邦從桃猿迎來林澤彬及王躍霖。24歲的林澤彬在2019年季中選秀第3輪被桃猿選中，守備位置以二壘為富邦游擊為輔，右投左打且帶有速度優勢，是未來富邦內野重要戰力培養人選。

曾有旅外資歷的31歲的投手王躍霖2015年投入中職選秀，在第六輪被桃猿選中，過去多以中繼後援身分，在中職征戰8個球季，留下265場出賽57次中繼成功的紀錄，未來可望為富邦挹注牛棚戰力。

今年上半季富邦戰績十分慘淡，最主要問題就是出賽守備，其中游擊更是最讓教練團頭痛的位置，當時林華韋就曾提到利用交易補強「游擊解」的可能性，不過中職交易並不頻繁，上次交易案已是2013年統一獅投手蔡璟豪交易Lamigo桃猿左投林家瑋。