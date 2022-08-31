經濟部加工出口區管理處高雄分處，以前鎮科技園區前瞻大樓興建統包工程，首次參與評選即榮得獲2022建築園冶獎「公共建築景觀類」獎項殊榮，由於得獎作品是產業科技大樓，案例相當特別。

經濟部加工處處長楊伯耕31日表示，建成55年的高雄前鎮科技產業園區（原高雄加工出口區），產業型態早已脫離早期的來料加工，並已發展成為科技產業聚落，有鑑於半世紀前的廠區規劃已不符現實需求，在行政院前瞻基礎建設計畫大力支持下，由經濟部加工出口區管理處高雄分處執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區 4.17 公頃老舊廠房，是公部門推動產業園區更新首例。

他說，此次參與建築園冶獎評選的三棟前瞻大樓，以綠色永續理念，取得綠建築、智慧建築及耐震標章，恰與2022年建築園冶獎的主軸「智慧綠建築‧友善心環境」相呼應，高雄分處透過公私協力的作法，推動園區更新再造，不僅可紓解園區缺地問題，更可促進民間投資，增加就業機會。

楊伯耕指出，現在的前鎮科技產業園區，不僅是生產基地，更是歷史人文景點，越來越美的科技廠房建築，讓大家以新視角來看科技產業園區。