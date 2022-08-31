中華航空昨宣布下訂16架波音787-9客機，外加8架選購權，被指是迫於美方壓力，而高鐵打算新採購列車，傳也有日本勢力介入，專家批評列車採購被日本吃死死。交通部長王國材今回應，飛機、列車的採購都會經過詳細評估，選出最符合營運效益的方案，沒有外部壓力。

王國材表示，華航的廣體客機汰換案從2018年開始評估，中間因為疫情暫停，去年重新啟動，最近才確定是波音787-9夢幻客機，華航做很多評估，尤其在營運效益評估方面，他們認為787-9最佳。

王國材強調，華航是就營運、飛機對公司的效益做評估，所以沒什麼壓力，且飛機引進要的是長久經營，不是為了短期壓力做決定，這幾年的評估本來就有納入多種方案，因交機要有3至5年的時間，所以現在要做出決定，這是多年前就開始評估的計畫。

而日本代表團日前訪台，同樣希望台灣能購買高鐵車廂，被專家指台灣被日本吃得死死的。王國材表示，台灣高鐵用的就是日本系統，從系統相容性來看，尤其機電能不能融合是重大課題，高鐵會基於營運考量，包括機電相容性，採購金額等，會做最好選擇。