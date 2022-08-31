結束新型冠狀病毒療養的總理大臣岸田文雄，稍早正在舉行記者會，記者會提及邊境管制將放寬，並將入境人數的上限提高到5萬人。

另一方面，關於新型冠狀病毒的出入境管制，表示「世界各國國際交流很活躍，我國也參加了這樣的交流」，從下月7日開始，每天入境人數的上限從現在的2萬人提高到5萬人，並開放以觀光為目的的外國人入境，不過不包括旅行團和導遊。

關於新型冠狀病毒的邊境政策，他說：「今後，為了能夠像G7集團主要國家一樣順利出入境，在考慮到國內外的感染狀況和需求，以及各國的邊境政策，都正在進一步邁向趨緩。」

日本政府原本要求所有入境日本者，須持搭機前72小時以內的PCR陰性檢測報告，但從9月7日起，只要打過3劑疫苗者，不須持PCR陰性證明報告。根據日本出入國在留管理廳（出入境管理局）的統計顯示，7月入境日本的人數平均每天約1萬4000人。