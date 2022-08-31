新北市土城宜蘭縣同鄉會28日舉行會員大會，同步成立力挺新北市長侯友宜連任的後援會，其中新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛先前因支持立法院長游錫堃，也到場挺侯，引拔樁聯想。立委陳歐珀今在臉書貼文表示，陳燕飛以總會長的身份出席活動，被侯陣營及特定媒體曲解為成功將林佳龍「拔樁」，如此被吃豆腐不僅陳燕飛無法接受，宜蘭同鄉會多數的鄉親更不會同意這樣的說法。

陳燕飛說：「要挺，就是挺真的！不是設計與人同框拍照就叫『拔樁』。」強調宜蘭鄉親、宜蘭旅北鄉親是真正支持林佳龍擔任新北市長，打造更好的新北宜生活圈。他並接下「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長職位。

陳歐珀指出，這件事凸顯國民黨知道「宜蘭同鄉會」在新北市的影響力有多大。2014年游錫堃院長參選新北市長得到93萬票，然而同期的新北市議員選舉，民進黨總共只拿到81萬票。事後分析，會產生這將近12萬票的差距的原因，正是在新北打拼的宜蘭人，對於游錫堃過去擔任宜蘭縣長期間打造「宜蘭經驗」的肯定。

陳歐珀說，林佳龍身為游錫堃院長的子弟兵，又曾經擔任台中市長、交通部長，具有完整的行政資歷。不只在疫情期間給予全台觀光業極大的紓困協助，也成立大東北角觀光圈，積極推動宜蘭觀光事業。對宜蘭建設的貢獻：北宜高鐵、鐵路高架、蘇花改、蘇花安工程、台62線可行性評估等。甚至自高中時便認養宜蘭縣20餘位的弱勢學童，並持續花時間課輔關懷陪伴。

因此他與陳燕飛2天內便邀集了雙北宜蘭同鄉會理事長及多位具影響力的宜蘭同鄉，共同號召籌組「宜蘭人挺林佳龍後援會」，並成功召開第一次籌備工作會議，由陳燕飛董事長擔任榮譽總會長。