新竹市戴姓男子疑似因生意上的糾紛，30日早上7點多返家時，遭1名男子持槍伏擊，對方近距離朝戴男腿部連開10槍，其中6槍擊中戴男腿部，所幸送醫無礙，警方獲報後趕抵現場，目前警方已鎖定特定嫌犯，全力偵辦中。

據了解，戴男在地方上頗有聲望，疑似因為做生意，與他人產生糾紛，30日上午返家時，在自家門口前面，遭1名男子開車攔下，對方直接站在距戴約5公尺處，近距離連開10槍，其中6槍分別擊中戴男的腿部，開槍男子隨後開車逃逸。

昨上午7點50分，警方接獲民眾報案發生槍擊案，認為行兇男子對著戴男腿部開槍，警告意味濃厚，經調閱監視器發現，行兇男子的車輛上個月就曾出現在戴男住家附近，初步研判是預謀犯案，被害人經送醫救治後目前已無生命危險。

經1日追查，警方已於桃園起獲行兇男子搭乘的車輛，不過對方疑要消除指紋，已將車輛焚毀，警方已成立專案小組，朝特定對象偵辦。

至於外傳整起事件為柬埔寨詐騙利益在台灣開打，警方則澄清，此消息錯誤，事件單純是因個人糾紛，而非幫派火拚，全案已報請檢方指揮偵辦。