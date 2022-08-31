2017年時任法治時報社長黃越宏，公開影射民進黨立委陳明文替承審他案子的女法官之夫「喬」升遷，陳提告向黃求償，一審台北地院認定黃未合理查證，已損害陳的名譽，判賠20萬元，二審台灣高等法院加碼改判60萬元確定。

黃越宏2017年9月20日在法治時報網站刊登文章，指陳明文利用「英系」及「立委」影響力，將陳珍如庭長的老公從中油公司高雄廠調回嘉義，讓夫妻倆不用再分隔兩地；另外傳陳珍如承審陳明文案，一個審級拖延5年多，好讓案子可適用「速審法」。

同月26日，黃越宏又刊登文章指陳珍如承辦陳明文案件後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來，這種巧合會讓司法公信力再次暴跌；黃同月21日上節目「政經看民視」，又再度提及此事。

陳明文對黃越宏提起民、刑事訴訟，刑事部分，陳自訴加重誹謗，黃雖否認犯行，但北院刑庭查出陳珍如的老公未曾從高雄廠調回嘉義，當時最近一次調動在2014年3月16日，原因是配合業務需要，並非升遷，故認定黃的言論不實，依散布文字誹謗罪判他拘役50日，得易科罰金5萬元。

民事部分陳明文求償200萬元，北院民庭認為，陳明文身為政治人物，雖要有更容忍度接受公眾檢視，但其名譽權仍受保障，黃越宏自承是資深司法記者，相較一般民眾有更多查證資源及能力，卻未合理查證，判應賠償20萬元。

二審高院也認定黃越宏沒有盡合理查證之義務，並無相當理由確信其為真實，且客觀上已侵害陳明文之名譽，考量兩造身分、地位、經濟狀況，判決黃男須賠償慰撫金以60萬元，全案確定。