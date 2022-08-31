國內首批可持續發展連結債券由遠東新世紀及奇美實業拔得頭籌，櫃買中心將於 9月14日舉行首批SLB掛牌典禮。

遠東新世紀可持續發展連結債券(Sustainability-Linked Bond SLB)發行金額新台幣25億元，5年期，票面利率為固定利率1.75％，奇美實業發行金額新台幣10億元，5年期，票面利率為固定利率1.65％，

遠東新世紀以其永續發展策略藍圖中的「驅動無限創新」及「領航綠色未來」相關目標，作為其可持續發展關鍵績效指標(KPI)，訂定的可持續發展績效目標(SPT)分別為(1)2025年溫室氣體排放較2020年減量20％，以及(2)2025年綠色產品營收較2015年成長80％，若於目標衡量基準日兩項SPTs未達成，則第五年票面利率加碼0.25％。

奇美實業依其綠色生產、綠色能源及綠色倡議等整體永續發展策略目標訂定KPI，所連結之SPT為(1)2025年溫室氣體排放較2021年減量16.8％，以及(2) 2025年生產用水來自水資源循環體系之比例佔80％，若於目標衡量基準日兩項SPTs未達成，則自第四年起票面利率加碼0.25％。

遠東新世紀及奇美實業於發行後將每年委請評估機構對其所連結之KPI及SPT進行驗證，並將於公開資訊觀測站上傳SLB發行後報告及其評估報告，以利投資人檢視其永續目標達成情形。