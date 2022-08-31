2022美國網球公開賽男單第一輪，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）首盤還在找感覺，不過後面三盤找回球場宰制力，以4比6、6比2、6比3、6比3擊敗日裔澳籍選手土方林奇，晉級第二輪。

納達爾將和妻子佩蕾蘿迎接兩人的孩子，西班牙《馬卡報》指出，孕期佩蕾蘿一度因身體狀況出現問題到醫院急診，納達爾心情也受到影響，所幸母子均安，而佩蕾蘿也留在醫院觀察後續狀況，但納達爾的家人很不滿送醫影片被揭露。