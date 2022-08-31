擁有甜美笑容、曾入選國軍形象月曆的空軍上尉方棱溶，本月29日晚間因紅斑性狼瘡病逝，享年31歲。醫師表示，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病中致死率最高者，好發於女性，會攻擊人體主要5大器官，此病無法治癒，只能症狀治療。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師方耀凡表示，紅斑性狼瘡是因自體免疫失調所引起的疾病，是自體免疫性疾病中致死率最高者，盛行率約2000分之1，好發於年輕女性，女性是男性的9倍，以15~39歲為發病高峰。

方耀凡表示，紅斑性狼瘡是一種典型的全身自體免疫疾病，可侵犯全身多樣組織或器官，尤其是腎臟、心臟、肺臟、血液與神經相關系統，血液部分會導致紅血球、白血球、血小板數量驟減，及神經系統障礙。此病至今無法治癒，只能用類固醇、免疫調節劑、生物製劑控制病情，目前病因不明，一般認為與遺傳有關，因此有家族病史者要特別留意。

他表示，患者會有神經障礙，例如抽搐或精神病，心情沮喪是最常見的症狀，輕者記憶力減退、知覺變緩，重者有癲癇、腦中風、癱瘓等狀況。

此外，患者還會有數項較明顯徵狀，1. 臉上會有紅斑分布在臉頰兩側，有時會跨過鼻樑，如同蝴蝶，故被稱為蝴蝶斑。2. 盤狀紅斑皮膚圓盤型隆起，中間有毛囊阻塞發炎、結痂。3. 暴露在陽光下時，皮膚會有異常的紅疹。4. 口腔潰瘍口腔內黏膜有反覆發作無痛性的潰瘍。5. 四肢某些關節發炎紅腫熱痛，就像類風濕關節炎一樣，兩者主要區別是紅斑狼瘡之關節炎較不會變形。