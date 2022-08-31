三竹(8284)是國內企業簡訊發送市占率的龍頭，隨著網路科技深植民眾生活，網路資訊的普遍性、網購平台的便利性與消費者的需求性，營造出數位世代獨有的商機，各種產品、各項服務無所不賣，但連代收認證碼服務也能上網買到。對此，三竹直言，網購平台放任網路賣家提供簡訊認證碼代收服務，讓簡訊發送業者努力推行的雙證件實名認證機制根本是白費工夫，三竹強調，此現象恐將間接助長詐騙集團利用假帳號、人頭帳號行騙的行為更加氾濫。

三竹指出，打開網購平台如蝦皮購物、旋轉拍賣及樂天市場等，輸入「認證碼」，即有一連串賣家刊登資訊兜售相關服務，像註冊FB帳號單次收費新台幣130元、註冊三竹簡訊的價碼是300元。

根據科技業者統計，去年全球詐騙電話與簡訊查詢辨識達到4億6千次，年增58％，從防疫政策、疫苗施打、紓困補助到股市投資都成為歹徒詐騙誘餌，尤其是詐騙簡訊成長超過7成，用釣魚連結誘使民眾加入人頭通訊帳號、仿冒網頁或下載能偷渡病毒的App，狡詐程度令人防不勝防。

三竹表示，為實踐企業社會責任，除了自家簡訊發送服務納入雙證件審核機制之外，更於8月中發起「遏止詐騙簡訊之有效防範機制討論會議」，邀請內政部警政署刑事局、五大電信業者與十幾家簡訊發送廠商代表，面對面共同商討並分享防堵詐騙對策，以加強核實、內控機制、積極通報、中途攔截、身分識別等五大要點杜絕詐騙簡訊氾濫。

三竹提醒民眾在收到可疑簡訊時，務必保持警覺避免點擊陌生連結，也呼籲網路賣家不要提供代收認證碼服務，更向網購平台喊話，應主動下架提供代收認證碼服務賣場，以免不慎間接幫助詐騙簡訊滋長。