全球股市近期再度陷入美國聯準會「鷹」霾，導致台股上檔空間遭壓縮，季線得而復失，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價盤中再貶破30.5元。復華投信分析，近兩周台股雖有中小型股撐場，不過仍不敵美債殖利率再度攀升，以及美國聯準會鮑爾上周發表鷹派談話的衝擊，吃掉大盤近月漲幅。在資金動能趨緩下，股票走勢會走向分化，這也將大大提升選股的重要性。

復華全方位基金經理人袁哲表示，科技股指標費城半導體指數目前本益比已回到2018年科技大多頭以前水位，預估未來評價要再大幅下修的機會不大，不過股票走勢會走向分化，使選股的重要性將會提升。

復華投信台股投研團隊表示，因通膨疑慮不可能瞬間降低，美國聯準會仍有可能因通膨變化調整其利率決策，建議接下來布局採電子為主、傳產為輔的均衡配置，以因應政策面變動及市場類股輪動。據統計，近一月(7/29-8/30)加權股價指數報酬率翻黑小跌0.3%，以中小型股為主的櫃買市場在內資助攻下，上漲7.6%，進一步帶動台股基金各類型基金績效普遍優於大盤。

袁哲認為，台灣的科技產業長期成長趨勢仍好，獲利成長能見度高，短期需求下降為暫時性因素，現階段布局可著重趨勢成長股如電動車、資料中心等供應鏈題材，或可搭配電信、生技等防禦型類股降低持股波動度。

據統計，近一個月台股一般主動型股票型基金績效表現前10名依次為:台新主流基金、華南永昌永昌基金、國泰小龍基金、復華全方位基金、兆豐國民基金、新光大三通基金、兆豐豐台灣基金、凱基開創基金、國泰國泰基金、富邦富邦基金等。