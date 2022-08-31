再過兩周就是中秋連假，每到中秋前夕，大量的常溫月餅禮盒及冷凍烤肉商品總是造成宅配業者大塞車，近日各家物流業者已紛紛暫停指定日期、當日或隔日送達服務！

為此，新天地（8940）餐飲集團與Lalamove合作可以指定時間送達的即時快遞，或是免下車帶了就走的得來速服務，就是瞄準龐大的中秋冷凍烤肉商機及解決宅配塞車的痛點。

新天地表示，去年中秋因疫情緊張，全台各縣市幾乎都禁止戶外烤肉，不少民眾只能在家望月興嘆；今年政府改採「與病毒共存」，加上國內疫情趨緩，預估今年中秋連假民眾將會湧向戶外烤肉加倍慶祝，彌補去年「缺烤」之憾。

餐飲業者看好今年戶外烤肉商機，紛紛摩拳擦掌推出冷凍烤肉組合積極搶市！根據調查顯示，2021年中秋商機約480億元，今年若是無疫情或颱風攪局，預估市場可望較去年成長3成、商機上看600億元，可以預期今年低溫物宅配的配送量將較往年更大，塞車情況也可能更為嚴重。

中秋烤肉已成為全民運動，為了減少事前準備，多數人會利用網購冷凍烤肉商品進行宅配，但每到中秋前夕，物流業大塞車便紛紛取消指定時間送達服務，造成消費者困擾！

新天地為讓客人在中秋指定時間想烤就烤，特別與Lalamove即時快遞合作，只要完成下單手續，一個小時內，就可以將中秋烤肉組送達指定地點，9月5日前下單完成，還可享有5公里內免運優惠。

此外，若想出外烤肉，新天地也推出得來速取貨服務，各店均設有得來速取貨點，免下車帶了就走，降低停車的不便。

新天地今年推出2款中秋海陸烤肉組，強調「輕鬆烤、零失敗、滋味好」三大特色，首創海鮮易烤盒，將新鮮海產分切後調味，用鋁箔盒冷凍真空袋裝盛，解凍後直接上火烤，整套組合餐包含多款優質肉品，如美國Prime、Choice級牛肉、產銷履歷冷氣雞、櫻桃鴨及台灣豬，搭配2款清爽沾醬，讓烤肉風味更添層次。

新天地2款海陸組合餐，分為4人份及6人份，價位1,999元及2,999元，即日起至9/5前網路下訂可享早鳥免運優惠，限量2,000組。