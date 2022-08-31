國民黨桃園市長參選人張善政昨（30）日被爆過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，經費達5736萬元，報告內容涉及抄襲、侵權，民進黨立法院黨團也因而對張做出批評。張善政除出面否認抄襲，更在發千字文強調，不能接受抹黑造謠的選舉手法，引發不少網友熱烈討論，有人大讚，「講得真好! 哪像民進黨動不動就搞黑箱和封存30年...根本原因不是違法就是見不得人」。

張善政昨於臉書指出，造謠抹黑的有心人士，意圖指控他也涉及抄襲，然而，該委託案計畫撰寫規範，與學術論文規定及定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，三年計畫成果豐碩，且驗收時受到農委會肯定，「當年農委會資訊中心是甲方業主，對我們表現甚有好評，也感謝當年資訊中心的林貞主任第一時間出來幫忙澄清、闡述事實真相。」

張善政強調，自己「身正不怕影子斜」，不能接受造謠抹黑的選舉手法，更不會被移花接木、指鹿為馬的手法打倒。對此，有超過200名網友在《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，不少人留言，「民進黨已經失去理智了！！這樣下去台灣人會死很慘」、「黨政軍退出媒體」、「1450的日常工作之一...抹黑」、「這又不是碩士論文」、「民進黨成了亂黨了，硬把白色說成黑」、「看到媒體的這番操作!?我笑了!看樣子有人急病亂投醫了」。