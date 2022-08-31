民進黨新北市長候選人林佳龍今（31）日公布最新的青年與老人政策，他指出新北社福預算不如台北，因此若能順利當選，保證將讓社福「升格又升級」，要令新北市大翻新。

林佳龍今於臉書發文表示，昨日完成參選登記之後，隨即趕往蘆洲、三重參加「新北大翻新，議員逗陣拚」座談會。他提到議員候選人邱婷蔚在三重場次發揮創意，以見面音樂會形式舉辦，自己還應邀上台合唱台語金曲《贏你喲》，獲得熱烈掌聲。

林佳龍說，除了唱歌，更重要的是向鄉親們說明青年、社福等政見。他指出雖然現在新北市的社福預算不如台北、桃園，但新北市民值得更好的社會福利，因此自己上任後，一定會讓社會福利「升格又升級」。

除了中央「長照2.0預算增加」、總統蔡英文支持的「24小時住宿型長照中心」、「0-6歲國家跟你一起養」、育兒津貼等國家級政策之外，林佳龍還加碼提出增加300班「2-3 歲公幼專班」、發放一戶10萬元「青年成家基金」的政策，讓新北市的年輕人不只敢結婚，還願意生養小孩。

而除了青年，長輩們的福利也不能少，因此林佳龍也端出了「補助 65 歲以上長者免費裝假牙」、「增加敬老愛心卡點數並擴大使用範圍」等老人政策。