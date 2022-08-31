許多人都想獨立創業，卻又不敢輕易嘗試，畢竟在通往成功的道路上難免磕磕碰碰，並非每個人都能一帆風順，不過運勢命理網站《靈匣網》指出，雙子座、天蠍座、獅子座、水瓶座、白羊座創業成功的機率相當高，並分析原因與建議提供大家參考。

▍雙子座

人們經常能從雙子座口中聽到創業相關的想法，要說做創業策劃，雙子座一定位列12星座之首，但是否能夠付諸實施又是另外一回事。

雙子座喜歡廣泛接收資訊，因此比其他人更能好好地把握住創業的機會，可謂得天獨厚的優勢，如果面對目標能夠更加專一，相信雙子座可以在創業路上走得很好。

▍天蠍座

天蠍座的創業動機通常不是「我要自己做事業」，而是「我不想別人控制自己的工作」，希望自己擁有足夠的主導權，又能留下一個私密的空間，因此有一技之長的天蠍座獨自開立一間工作室的可能性非常大。

也許初期不在乎規模大小，可是天蠍座一旦投入就會激情澎湃，越做越大，建議天蠍座的創業者們學會博采眾長，來成就自己的大事業。

▍獅子座

獅子座天生的領導氣質在任何受人管制的崗位上都蠢蠢欲動，有時甚至覺得自己屈才，而獅子座也確實能夠吸引一群傑出的夥伴，並有魄力帶領他們做大事業。

雖然獅子座想當領導者的雄心壯志眾人皆知，但時候還未到就別先狂傲，創業之後也要避免過於自負導致獨斷專行，別忘了，再好的領導者也是需要得力的助手和員工啊！

▍水瓶座

水瓶座創意多，想法另類又詭異，說到自行創業的內容，往往出乎你我的意料之外。

對水瓶座而言，做生意、創業與其說是為了賺錢，倒不如說是為了滿足自己的搞怪思想。不過水瓶座的創業指數雖高，卻很難穩定，往往前一個還沒結束，下個新想法又誕生了，前面的自然不了了之。

▍白羊座

白羊座具備初生之犢不畏虎的精神，喜歡從年輕時就開始創業，此外，把創意憋在腦海中可不是白羊座的作風，活躍的思維和強烈的好勝心讓他們頻頻有新的舉動。

需要注意的是，白羊座一定要在創業之前做好充分地準備工作，否則沉不住氣的毛病會增加創業失敗率，即便具備跌倒再爬起的精神也難以彌補。