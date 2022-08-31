65歲港星呂良偉和商界女強人、妻子楊小娟結婚21年，夫妻感情甜蜜如一日，燒得一手好菜的楊小娟，日前在豪宅親自料理川味家宴，並邀請劉嘉玲一起聚餐，楊小娟的好手藝獲得劉嘉玲狂讚，而合照也曝光呂良偉的豪宅內裝。

呂良偉1980年在《上海灘》飾演「丁力」一角成名，1991年靠黑幫傳記片《跛豪》再創事業巔峰，同時，他也投資有術，在大陸、香港、台灣、澳洲等地都有房產，身家保守估計有10億港幣（約39億台幣），不過，寵妻的呂良偉曾透露，是老婆的投資眼光精準，而家中的經濟大權都由太太掌控，自己會請款零用錢當生活費。

楊小娟除了有商界女強人的封號，還燒得一手好菜，她日前就在豪宅親自料理川味家宴，並邀請劉嘉玲一起聚餐，端出燕窩雞翅、四川麻辣涼麵、越南春捲、蜜汁香辣蟹等料理，廚藝獲得劉嘉玲大讚：「謝謝你親自料理的川味家宴！太好吃了」。

聚餐合照也曝光呂良偉的豪宅內裝，屋內的空間寬尺明亮，裝潢風格以中式風格為主，飯廳有一張大圓桌和鮮花布置，牆上掛著名畫，客廳牆上還有一幅巨大的牡丹圖，整體風格相當氣派、典雅。

呂良偉豪宅裝潢氣派。（圖／取材自小紅書）