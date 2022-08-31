今年台電高雄營業區處除了購買幸福蛋捲捐贈，更貢獻節能專業，出動節約能源工程師替一家工場做節能診斷，提供專業建議，出錢又出力，讓心路基金會一家工場感受台電滿滿的愛心。（柯宗緯翻攝）

今年台電高雄營業區處除了購買幸福蛋捲捐贈育幼院，更貢獻節能專業，出動節約能源工程師替一家工場做節能診斷，以照度計、勾式伏安計等專業儀器，檢測現場設備功率。（柯宗緯翻攝）

中秋節將至，台電高雄區營業處愛心不落人後，今年除了捐款，更特別向心路基金會的一家工場購買總計119盒的幸福蛋捲，送給高雄市私立慈德育幼院、高雄市私立紅十字會育幼中心的小朋友。此外，台電今年更貢獻節能專業，出動節約能源工程師替一家工場做節能診斷，提供專業建議。

「台電高雄區處每年皆編列預算扶助弱勢機構，但今年高雄台電除了捐款，還希望做得更多！」高雄區處處長李衍新指出，今年我們特別向心路基金會採購應景的中秋幸福蛋捲，期望讓更多人有機會品嘗智能障礙青年專業的烘焙手藝，也讓育幼院的小朋友在賞月同時，還可以品嘗美味又好吃的幸福蛋捲。

李衍新說，幸福蛋捲口味豐富多元，尤其主打以法國發酵奶油與新鮮雞蛋，不加一滴水製作而成，重點是每根蛋捲都是由心路基金會的智能障礙青年以最高品質的生產規格製作而成，每一口都吃得到滿滿的愛心和用心。

這次節能診斷服務由台電高雄區處與鳳山區處共同合作。現場除了提供一家工場最適契約容量的評估建議、用電狀況明細，另外分享了許多節電撇步，包括建議一家工場內的照明全面更換為LED燈、冷氣濾網2周清洗一次，以及購買家電需認明能源效率分級標示1級的重要性等。

一家工場目前有30位智能障礙青年和14位一般同仁，主任方民安很感謝台電高雄區營業處在中秋前夕提供的各種支持，他笑著說，「一家工場的中秋訂單在台電訂購以後，買氣突然大增，現在到中秋前夕都滿單了！」

方民安認為，對一家工場內的智能障礙青年來說，幸福蛋捲的訂單象徵著外界對於他們手藝的肯定，以及對一家工場經營理念的認同；而台電提供有關節能的專業診斷，除了能夠幫助他們省電、省荷包，對於其他同仁更是非常受用的生活小知識。