光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）賽前因傷被緊急撤換，不過光芒仍在31日以7比2擊敗馬林魚。張育成擔任先發二壘手打第七棒，5打數1安打，連續兩次出戰都敲安，此戰他安打時二壘有跑者，可惜沒有進帳打點。光芒靠著希瑞（Jose Siri）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）兩人猛打賞的表現一路領先到結束。

麥克拉納漢預定先發登板，最後一刻發現左肩關節夾擠，無法上陣並且要接受磁振造影檢查。光芒第3局以兩支長打先得2分，第5局再藉著安打與投手自己傳球失誤再得3分。第7局又有希瑞追加陽春炮。

到了第8局，梅西亞（Francisco Mejía）二壘安打，前面槓龜3次的張育成適時擊出安打，這是右外野滾地安打，但是只夠讓梅西亞推進到三壘。兩出局之後崔志萬挨了觸身球把張育成擠到二壘，可惜最後留下滿壘殘壘。8局下還出了一點狀況，馬林魚羅哈斯（Miguel Rojas）的界外球打傷了主審面部，只好由二壘審代替主審，比賽就在內野只剩3位裁判的情況下完成。

光芒與馬林魚是美聯與國聯票房最差的球隊，今年因為有準備搬家的運動家墊底，所以光芒變成倒數第2。這場比賽觀眾卻不少，有7386人進場，本季觀眾最少的比賽就是由運動家與光芒創下的2488人。