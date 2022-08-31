日本防衛省統合幕僚監部30日晚說，中方1架TB-001「雙尾蠍」察打無人機當天下午從東海經沖繩本島和宮古島之間的空域，飛入台灣東部太平洋海域，接著循相同路線飛返東海。
據共同社等日媒報導，日本航空自衛隊戰機緊急起飛監控。日本防衛省說，中方從8月4日起在台灣周邊舉行大規模軍演時，也出動了這款無人機，經過沖繩空域，在東海和太平洋間飛行。
根據公開資訊，「雙尾蠍」長10米、高3.3米、翼展20米，最大起飛重量為2.8噸、最大航時可達35小時，而最大升限為8000米。至於它的最大巡航時速為220公里，最大航程約為6000公里，至於最大任務載荷則將近1噸。
它是由四川騰盾科技公司所研製，為雙發動機大型無人機，原型機於2017年首飛，具備偵察與攻擊的「察打一體」功能，而升級版更將發動機數量增加至3個，目前還在研製中。
文章來源：中国無人機、沖縄を通過
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