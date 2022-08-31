台灣民眾黨團今召開記者會指出，台灣青年陷入低薪困境，為求翻身遠走他鄉，卻成為詐騙集團肥羊，呼籲政府積極與東南亞國家建立共同打擊犯罪協議、加強網路巡邏及反詐騙宣導，並檢討各部會約聘雇及臨時人力薪資，帶頭解決就業問題。

民眾黨立委邱臣遠表示，主計處統計7月份失業率3.78％，創8個月新高，有44.8萬人沒有工作，其中20至24歲失業率高達12.68％，25至29歲6.24％，遠超過平均失業率，證實年輕族群就是找不到工作；就算有找到，據勞動部統計，25歲以下青年就業者，逾半數月薪不到3萬元，另日前農委會公告職缺要求農業相關科系碩士畢業，但起薪只給29640元。邱質疑，政府就是青壯年低薪的原兇，現在台灣青年陷入「四不一沒有」找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房且沒有未來，低薪和失業也是青年往柬埔寨找工作的原因之一。

邱臣遠指出，目前還有394人在海外等待救援，目前受困於柬埔寨的國人多由民間、台商與跨國組織與在野立委營救，政府機關如警政署、外交部都雙手一攤，也反映政府營救國人不利，相關部會應檢討人力配置及處理機制，並與國內外民間組織、海外僑民及台商合作，盡速救人。

邱臣遠最後呼籲，政府應積極與東南亞各國建立「共同打擊犯罪」協議，要求刑事局加強網路巡邏與落實165反詐騙宣導，也要由政府帶頭修正各部會約聘雇及臨時人力薪資標準，杜絕勞動承攬契約雇用支援人力，並針對國人失業問題及輔導就業提出對策，多管齊下杜絕詐騙。