台灣夏天炎熱潮濕，不少民眾深受濕疹所苦，皮膚科醫師蔡逸姗表示，曾收治一名70多歲的患者，對方疑似罹患濕疹，但治療2年都沒好，擦藥後的狀況也時好時壞，安排切片檢查才發現，患者罹患「皮膚T細胞淋巴癌」，而這種癌症的症狀跟濕疹幾乎一樣，都會有搔癢、皮膚紅，唯一的差別就是，濕疹乖乖擦藥就會好，但癌症透擦藥治療的效果都很差。

皮膚科醫師蔡逸姍在電視節目《健康2.0》上分享，有些病很會偽裝，有種皮膚癌就跟濕疹很像。而濕疹一般可分3種類型，第一種是急性濕疹，患部會起小水泡和丘疹，當下會有劇烈搔癢感出現；第二種是亞急性濕疹，這階段皮會增厚，一拖就是3至6個月、甚至3至6年；最後則是慢性濕疹，皮膚呈現出犀牛皮的狀態，有越來越厚的情形。

蔡逸姍表示，有一種皮膚癌叫做「皮膚T細胞淋巴癌」，它長得跟濕疹一模一樣，都有奇癢無比、皮膚紅的症狀，使用濕疹藥物治療會有反應，但效果不太好。

蔡逸姍指出，她曾收治一名70多歲的患者，2年來濕疹反覆發作，明明努力配合治療了，卻還是時好時壞，最後受不了到醫院找她求診，考量患者久病未癒，因此她立刻安排了皮膚切片檢查，化驗以後竟確診「皮膚T細胞淋巴癌」。

蔡逸姍說，如果患者使用類固醇治療卻始終沒有起色，可能就是癌症而非一般濕疹。提醒大家，如果都有乖乖按照醫囑擦藥，患部卻無動於衷，甚至還變更嚴重，建議觀察3至5天左右，若沒變好就快去皮膚科切片檢查。