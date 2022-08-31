「台灣設計展」將在10月於高雄登場，昔日的經濟中島— 蓬萊商港區，將搖身一變，成為「設計中島」，也是史上最大規模的萬坪展區，將外銷的經濟之地化身成為設計文創之地，展現了台灣文創設計的蓬勃。

蓬萊商港區位於駁二藝術特區對面，包含高雄港3至10號碼頭，是港區較早開發區域之一，過去因為長年封閉而較不為外人所知。近年來因高雄市府團隊與高雄港區土地開發股份有限公司的積極推動，蓬萊商港區逐步走向市民生活。

高雄市長陳其邁表示，蓬萊商港區在「TAKAO ROCK」、「大港開唱」、「2021國慶焰火」、「台灣燈會會前會跨年晚會」、「台灣燈會」等大型活動中成為主要舞台。這次市府選定作為「台灣設計展」的主展場，要透過令人驚豔的台灣設計力翻轉成為「設計中島」。

高雄副市長史哲表示，蓬萊商港區曾是將滄海化為桑田，創造外銷奇蹟的蓬萊仙島。歷經打狗開港與築港工程，蓬萊商港區逐步走向現代化，倉庫、鐵道與機械起卸設備，港口與鐵道的海運聯運，使得高雄港的運能於1930年代快速成長。戰後，1949年因戒嚴令港區封鎖，直至近年不斷推動「港市合一」，才於2018年解除蓬萊商港區的限制。這座中島，曾經主導港灣的物流與經濟，而今將在萬坪的場域上，匯聚台灣設計能量，讓高雄從台灣邁向世界。

高雄市政府文化局長王文翠表示，高雄港港史館「登入大港」展覽，此次將作為「設計中島」的入口，以設計述說高雄港區百年歷史，帶出「設計中島」上豐沛的設計能量。2022台灣設計展在高雄，「設計中島」將展出「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」，以充沛的「設計經濟力」，出口創意，交流夢想。同時更將以產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、Digi Wave等主題，打造「設計中島必看的十大展區」。