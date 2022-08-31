後疫情時代，國內旅遊夯，新北市觀旅局今公布獲選的32家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，新北市長侯友宜表揚並頒發獎牌給業者，鼓勵旅宿業者積極提昇軟硬體設施、自我特色及服務品質，增加新北觀光住宿產業競爭力，在疫後共同打造新北市優質旅遊環境。

觀旅局長楊宗珉表示，新北市優良旅館及魅力民宿的評選方式，是經由專家學者組成的專業團隊至現場進行評分，通過標準後才可獲得，透過評選提昇旅宿整體經營素質，以及因應內外部環境趨勢變遷與挑戰之能力。

今年得獎名單包含台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店、翰品酒店、亞昕福朋喜來登酒店、私客創旅、白宮行館、TS MOTEL（鼎帥温泉汽車旅館)、樂頤飯店、三才靈芝農場、九份喜來園景觀民宿、九份山城逸境民宿、井上天花、神隱國度民宿等多家旅宿業。

另配合國旅振興及鼓勵民眾入住合法旅宿，觀旅局與旅宿業者合力推出住宿優惠好康，活動期間凡入住新北市合法旅館及民宿，憑7月1日起至9月30日單筆消費金額滿300元的發票或收據，並於10月7日前至活動表單登錄資料就有機會抽中大獎，最大獎項為iPhone 14 Pro 兩台，以及Dyson 空氣清淨機、PS5、掃地機器人等多樣獎品。活動抽獎表單連結：https：／／reurl.cc／7D8zDy。