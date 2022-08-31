上週末舉辦的「S2O Taiwan潑水音樂祭」原先宣傳有世界百大DJ與知名韓星CL李彩麟等堅強陣容，孰料主辦單位卻在活動前一天才宣布多位藝人「確定無法出席演出」，購票民眾退票無門，串連上千人自救。民進黨立委何志偉質疑，演唱會來賓消失，還可以收門票？這不能成為新形態詐騙手法。

何志偉辦公室今天召開「最大詐騙演唱會」記者會，分析詐騙手法，主辦方從頭到尾有三騙，先騙門票錢、騙觀眾有大咖，再騙海外藝人，都是文化部不讓藝人入境的。

何志偉指出，陳情人海蒂於八月初看到活動宣傳而購票，期間主辦單位也不斷透網路宣傳，讓民眾誤以為大咖明星即將來台，卻沒想到在活動前一天才發布訊息，有11組國外藝人無法來台，其中也包括本次活動最大咖韓星CL李彩麟。民眾憤而要求退票，沒想到主辦方以「主辦單位保有更換場地及藝人之權利」拒絕退票。

陳情人表示，她於8月3日以3400元購票，直到8月26日發現支持的藝人CL無法出席，所以多次打電話到主辦方斯邦奈有限公司卻無獲得回應，完全是失聯的狀態，希望能夠全額退票，避免類似的事情再度發生。

「主辦單位能說換就換，民眾參加演唱會還能有保障？」何志偉說，截至昨天辦公室持續要與主辦單位獲得聯繫，卻受到直接掛電話的回應。

另外針對主辦方透過網路帶風向，指責都是文化部的錯，都是文化部在卡外國藝人一事，文化部影視及流行音樂發展司專門委員陳宜靜說明，文化部8月18日得知重要藝人無法來台，8月19日就積極與主辦方聯繫，卻直到8月24日才收到主辦方的防疫計畫書，但計畫內容漏洞百出，從入境管理到場地勘查都沒有做，實在難以讓此案通過審查，另表示文化部過去有超過百件專案申請，通過率高達96％。

行政院消保處消保官陳瑾儀說明，截至今日早上，全台已經接到600件相關申訴案件，依據文化部「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定第三點，業者的表演內容如果出現變動，業者要公告給消費者，消費者得於演出前要求全額退費，但就算沒有公告，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。另外最新訊息是，9月5日將與業者召開跨部會協商退費機制，有結論將對外公布，但若協商失敗，地方政府文化局將會對主辦單位進行裁罰。

何志偉呼籲，消費爭議頻傳，詐騙手法也不斷更新，需要跨縣市、跨部會的專案與單一窗口處理，文化部與消保處要盡可能的協助消費者，演唱會來賓消失，還可以收門票？這不能成為新形態詐騙手法。主辦單位應負起責任進行退票，不要以為表演結束，荷包賺滿滿就可以拍拍屁股走人，依規定消費者仍得要求全額退費。