國民黨台北市長參選人蔣萬安近日猛攻疫苗採購黑箱議題，但民進黨台北市長參選人陳時中卻打死不願公開相關合約。蔣萬安今天嗆，敢接受外界檢驗，就馬上公開，包括高端疫苗資料，不要等30年追訴期都過了才來公開。

蔣萬安今天舉行「永續首都、台北萬安」競選團隊市政最高顧問發布會。媒體詢問，陳時中對於高端疫苗效力跟價格都不公開，現在打算護航到底。蔣萬安說，疫苗採購合約封存30年非常荒謬，更看到陳時中謊話連篇，說一個謊要更多謊言來圓，從一開始被發現竟然要保密30年、不可思議，結果後來改口說根據行政院文書處理準則，說是保存不是保密，但即便是保存也可以公開讓外界了解採購價格、數量、到貨期程。

他接著表示，結果後來說為什麼保存30年？陳時中又改口說根據國家機保護法，「又回到是機密」，反反覆覆，顛三倒四，全部都亂講，沒有誠信、都說不清楚，最簡單的方式，如果敢公開告訴所有的民眾，沒有不可告人的地方，那就請你趕快公開，不要等30年追訴期都過了，到時候才來公開。

蔣萬安說，這是民眾最無法接受的地方，完全的黑箱，也是陳時中的遮羞布，今天市民朋友有知道的權利，要了解採購過程有什麼疑義，即便基於商議機密或簽了保密協議，陳時中沒有辦法跟全民公開，但是要受國會監督。

蔣萬安指出，當時立法院成立疫苗調閱小組他是召集人，他最清楚，當時陳時中態度是，你要馬就是塗黑看遮蔽、要馬就是看不到，對在野黨能有什麼選擇？結果看到塗黑3分之2的採購合約，這就是黑箱，包括民眾黨立委賴香伶也跳出來質疑。

蔣萬安強調，陳時中簽訂保密協議有除外規定，也就是只要是法院、政府單位、監理機關要求公開，或只要符合當地的法令，就必須要公開，依據保密協議的除外條款就要完整接受國會監督，為什麼不願意接受國會監督？當時他第一時間就提出質疑，結果陳時中和衛福部官員支支吾吾、不了了之，就是不願意公開整個採購的黑箱。

蔣萬安嗆，「如果今天你（陳時中）敢接受外界檢驗，就請你公開、馬上公開，包括高端疫苗，就這麼簡單」。

被問到接下來要開議，是否會加強火力？蔣萬安說，他是立法委員，他就是扮演好自己的角色，強力監督政府的施政，不管透過質詢、提案、修法，持續扮演好的他應該扮演的角色，在每一個崗位盡全力為市民服務、監督政府。而疫苗採購案會加強監督？蔣萬安說，當然，每一個市民朋友關心的議題，都是他要為民眾發聲的地方，不管是施政缺失或是疫苗採購民眾有疑慮，站在人民的立場，幫他們爭取、發聲。