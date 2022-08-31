台大啟動校長遴選工作，台大學生會與研究生協會今(31)日舉行記者會，公布校長候選人對學生提問的回覆內容，其中最受關注的議題是博士生人才培育問題，而學生代表也希望新任校長能提出學子報讀博士班的誘因，以解決博士生短缺等高教困境。

台大研究生協會會長許冠澤表示，校內學生代表發布「22項學生聯合提問」，邀請本屆校長參選人答覆，內容涵蓋學生輔導、勞權、性別、宿舍、研究生、文化、空間、校務發展與永續等10大類議題，發現在博士生人才、校園空間規畫與心理輔導面向，最受參與校長遴選的學者關注。

許冠澤提到，在諸多議題當中，以「博士生人才」為例，希望參選人能正視博士生減少的問題，尤其注意到近年博士生缺額落在理工、電資學院居多，可能的原因是理工相關領域直接進入業界收入較高，因此希望候選人能思考如何提高博士生在校園的生活、研究、出國等獎助學金作為誘因。

許冠澤也說，人文社會領域的博士生從入學後的參與計畫的機會與待遇都較少，使同學額外身兼多職變相延宕畢業年限、惡性循環，這部分參選人幾乎沒有著墨，希望校長候選人能夠多加關注，以有效增加學子就讀博士班的意願，且能將台大打造成友善本土博士的校園環境。

台大研究生協會副會長高鉦詠則提到，立法院可能在下一個會期開審《大學法》，希望校長候選人面對此議題不要有模糊空間。