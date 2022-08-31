民眾黨市議員參選人黃成峻趁游男場布時要求「互相尊重」，雙方一度唇槍舌戰，警方也立即上前勸架。(蔡依珍攝)

游男演出時，民眾黨支持者也「以牙還牙」高聲說「互相尊重」，場面僵持，最後遭警方柔性驅離才結束衝突。(蔡依珍攝)

游男帶著「籠中鳥」，取新北林佳龍、台北陳時中及桃園鄭運鵬3人名字最後一個字的諧音，嘲諷民進黨黨意強壓民意的粗暴提名策略。(蔡依珍攝)

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今在黨籍議員陪同下登記參選，並宣布3C政見，新黨「抄衣男」游姓參選人不滿民眾黨佔據選委會前「舞台」頻頻嗆聲干擾，場面數度火爆，警方隨即以人牆阻擋，避免衝突發生。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶和黨籍議員9點集結在選委會前造勢，曾穿「抄」字衣亂入林智堅造勢場合而一夕爆紅的「抄衣男」、新黨游姓桃園市議員參選人，原預計同一時間演出行動劇，卻因「勢單力薄」搶輸一步，在賴香伶致詞後段時，數度以「有戰鬥力不需要講很久」出聲干擾，警方隨即以人牆阻擋避免場面失控。

民眾黨9點10分結束時，市議員參選人黃成峻趁游男場布時要求「互相尊重」，雙方一度唇槍舌戰，警方也立即上前勸架，游男演出時，民眾黨支持者也「以牙還牙」高聲說「互相尊重」，場面僵持，最後遭警方柔性驅離才結束衝突。

游男頭戴包公帽，持標語「文燦8年債千億，智彬監督更有力」批判鄭文燦執政8年，財政紀律混亂，前任吳志揚留給市府200多億盈餘，而鄭文燦任內獲中央大量補助卻還負債1000多億。他也帶著「籠中鳥」，取新北林佳龍、台北陳時中及桃園鄭運鵬3人名字最後一個字的諧音，嘲諷民進黨黨意強壓民意的粗暴提名策略，呼籲選民用選票打掉籠中鳥，讓蔡英文提早跛腳，讓詐騙的蔡英文提早出局。