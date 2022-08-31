生技類股這波領先市場反彈，個股遍地開花，股價噴不停，今日再度成為市場寵兒，上市櫃生醫指數漲幅都在2.5%以上，基亞(3176)、中裕(4147)、高端疫苗(6547)、立康(6242)等十檔個股強鎖漲停板，股王藥華藥(6446)漲幅超過1%，多頭伺機挑戰600元，合一(4743)休息過後，多頭重啟攻勢，早盤站上300元大關，同集團的中天(4128)漲幅也在6%以上。

證券分析師張陳浩指出，生技類股沒有拉貨、終端消費的問題，生命能活下來的最大，所以成為台股盤勢不佳，電子股積弱不振時最好的選擇，預期未來新藥族群仍將引領生技類股衝鋒陷陣的主力，不妨注意有解盲、授權金、營收題材的新藥個股。

展望2022年下半年，新藥併購、授權、共同研發合作活動可望持續熱絡，包括新興療法、癌症腫瘤及新劑型等等題材都將成為各藥廠的重點。現階段國際經濟環境動盪，雖然為各產業增添了許多不確定性，但是新藥公司比較不會受到影響，還能為產品選題、市場潛力等方向，為新藥Pipeline加值，幫助產品在多數競爭者中順利出線。

近期生技股成為當紅炸子雞，包括部分資金由電子股轉移進生技股，以往生技新藥股本夢比很大，向來容易暴漲暴跌，不過，近期有不少的藥確實有所進展邁向業績落實的階段，投資人也比較清楚解盲、授權的議題，個股題材數量與豐富度提升，也使得獲利與成長動能大增。

除了新藥族群外，政府近年來大力鼓吹生醫產業發展CDMO(委託開發暨製造)，個股也成為熱門話題，近期也出現不少飆股。經濟部規劃「CDMO推動方案草案」，希望推動台灣成立CDMO國家隊，初步規劃以四年時間斥資110億元打造核酸藥物CDMO公司，這項計劃將在9月5日行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC)中提出討論。傳言將編列4年110億元預算，打造核酸疫苗或藥物自主供應鏈，年產規模可達10億劑。

隨著藥品專業分工越來越詳細，品牌藥廠代工製造委外，已是無可逆的趨勢，據國際調研機構GII的資料顯示，全球CDMO市場2020年約為1,601億美元，預計2026年將成長至2,426.4億美元，年複合成長率約7%，明顯高於傳統製藥產業的4.5%。台灣、韓國及中國大陸等都積極搶食這個市場，台灣政府擔任的角色僅能在前期，後期還是有待各業者定位好自已的角色，搶食CDMO的商機，成為中長期營運的成長關鍵。