近年來，中國結婚人數持續減少，結婚年齡也在推遲。中國民政部最新公佈的《2021年民政事業發展統計公報》（下稱「公報」）顯示，全年依法辦理結婚登記764.3萬對，比上年下降6.1％。結婚率為5.4‰，比上年下降0.4個千分點。這是自2003年以來，結婚人數首次低於800萬對大關，也是36年來（民政部網站公佈有1986年以來的數據）的最低數據。

《第一財經》報導，據公報公佈的2021年結婚登記人口年齡分布數據計算，2021年，中國結婚登記人口中，20-24歲人群佔比僅為16.5％，比上一年下降了2.1個百分點；25-29歲人均佔比為35.3％，比上一年略微上升0.4個百分點，連續9年成為佔比最高的年齡段。

同時，30-34歲人群佔比達到了20％，比上一年提升了0.7個百分點，連續兩年超過20-24歲人群成為佔比第二高的年齡段，比2005年提升了10.1個百分點；35-39歲人群佔比達到了8.7％，比上一年提升了0.4個百分點，比2005年提升了3.8個百分點；40歲以上人群佔比達到19.5％。

總體看，30-34歲和35-39歲這兩個年齡段的佔比都創下了近年來的新高。若以30歲為界來看，30歲以及以上人群佔比合計達到了48.2％，比上一年度提高了1.7個百分點，創下了新高。整體而言，我國結婚年齡越來越遲。

2022年1月20日，中國國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞在回答記者提問時指出：「90後」、「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，晚婚現象十分突出。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析稱，城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，住房、交通、消費等壓力很大，對戀愛結婚都會有實際的影響。同時，年輕人婚姻觀念和態度的轉變，是更為內在的原因。

相比結婚登記，離婚有民政部門登記離婚和法院判決、調解離婚兩種途徑。公報數據顯示，2021年中國依法辦理離婚手續283.9萬對，比上年下降34.6％，其中：民政部門登記離婚214.1萬對，法院判決、調解離婚69.8萬對。離婚率為2.0‰，比上年下降1.1個千分點。

離婚人數的大幅下降，主要的原因就是離婚冷靜期制度的實施。為貫徹2021年1月1日起施行的《中華人民共和國民法典》離婚冷靜期制度，民政部對婚姻登記程序進行調整，在離婚程序中增加「離婚冷靜期」。自離婚冷靜期屆滿後30日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，視為撤回離婚登記申請。