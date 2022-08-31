俄國天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業(Gazprom)周二公布，今年上半的淨利達到創紀錄的2.5兆盧布(約417億美元)；董事會並建議發放中期股息。該公司此前沒有發放去年的年度股息，為1998年以來首見。

Gazprom的股息發放為一敏感議題。該公司最大股東俄羅斯政府在六月時決定，不對去年業績進行派息，令市場失望。

執行長Famil Sadygov說，儘管西方制裁的壓力和外部不利的環境，公司上半年的營收和淨利都創紀錄，同時將淨債務和財務槓桿都降到最低。

Gazprom在周二說，董事會建議針對今年上半發放每普通股51.03盧布(約0.85美元)的股息，公司總體派息將高達1.21兆盧布。

Gazprom預計在9月30日召開股東會，該提議需待股東批准。

在今年五月，Gazprom董事會曾建議針對2021年業績每股發放創紀錄的52.53盧布股息。但隨後大股東俄羅斯政府決定不派息，Gazprom當時股價一天就暴跌30%。