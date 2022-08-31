曾於1994年訪問台灣的蘇聯改革家戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），1991年離開權力中樞克里姆林宮後持續革新，成為俄羅斯近代史上首位於掌權過後扮演公共角色的領導人。

俄羅斯新聞社引述醫院官員的話報導，在未流血情況下結束冷戰，但未能阻止蘇聯瓦解的前蘇聯領袖戈巴契夫，今晚在久病之後病逝，享耆壽91歲。

經法新社彙整，以下是戈巴契夫交棒後這30多年來如何開拓自己的後權力人生。

● 廣告代言

戈巴契夫下台後不顧親信的建議，露臉替西方品牌廣告代言，好為自己新成立的基金會募款。

當中最知名的莫過於必勝客（Pizza Hut）廣告，這位堂堂蘇聯前總統在廣告中徒步穿過紅場（Red Square），走進這家美國披薩連鎖店。

廣告中，店內客人對戈巴契夫改革遺澤爭論不休，但最後紛紛起立向這位把必勝客帶進俄羅斯的前領袖致意。

而2007年高級時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）的平面廣告，則是看到戈巴契夫凝視車窗外的柏林圍牆，身邊有著一只壓花圖案的經典LV包，廣告一角寫著：「一場讓我們與自己面對面的旅程。」

● 嘗試東山再起

戈巴契夫1996年以中間派之姿角逐總統大位，但得票率連1%都沒有。他長久以來的死對頭葉爾欽（Boris Yeltsin）雖然選前數月以來的民調支持率都未曾高過兩位數，最後在取得控制媒體的大亨們的支持下，壓倒性勝選。

這次敗選或許最終幫了戈巴契夫一把，因為葉爾欽一直試圖箝制戈巴契夫，但選舉結果證明戈巴契夫已經不再是一個政治威脅。

戈巴契夫2000年前後曾協助組織一個短命的社會民主黨，但不曾再出馬競選公職。

● 1994年訪台

戈巴契夫跟隨許多西方國家元首的腳步，從事海外巡迴演講、動筆寫回憶錄，並以他的名義成立基金會。

戈巴契夫下台多年之後持續與世界領導人會面，其中包括訪台。

戈巴契夫1994年造訪台灣，時任總統的李登輝當時表示，他對戈巴契夫「過去領導蘇聯人民積極從事改革，所投入與奉獻的心力，印象極為深刻」。

根據總統府新聞稿檔案，兩人當時曾針對民主改革的理念及推動時面臨問題的做法，深入交換意見。戈巴契夫也肯定李總統多年來積極推動改革所獲致的成果，還告訴李總統，「本人也和總統閣下一樣，希望能在不流血的狀況下，完成改革的理想」。

● 媒體版圖

曾提出「開放」（glasnost）為施政主軸的戈巴契夫，1990年代是反對派平面媒體「新報」（Novaya Gazeta）的早期投資者。

在總統蒲亭（Vladimir Putin）執政期間，新報一直是表達不同意見的平台，該報調查記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）在內的幾名工作人員還因報導而慘遭謀殺。

戈巴契夫持續受訪並對全球議題提供意見，直到人生謝幕。

新報總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年榮獲諾貝爾和平獎。這份報紙於今年3月底暫時停刊，直到莫斯科軍事介入烏克蘭的行動結束為止。

俄羅斯相關監管單位7月要求撤銷新報的網站和紙版執照。

● 家庭

戈巴契夫交出權力之後人生最大悲劇，莫過於1999年痛失因白血病病逝的67歲愛妻賴莎（Raisa）。

這位蘇聯末代領袖在莫斯科以西的一棟簡樸鄉村房屋度過餘生。根據新聞資料和紀錄片，賴莎過世後，戈巴契夫身旁僅有一名管家和一小群維安人員相伴，三不五時會到莫斯科參加活動、看看自己的基金會。