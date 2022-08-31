美股連三黑，台股今天開低震盪走揚，盤中指數翻紅觸及萬五關卡，台積電小漲撐盤，生技股走勢最為搶眼，多檔股票亮燈漲停。

美股連續第三個交易日收低，台股加權指數今天以14912.12點開低後，迅速下探14874.33點，跌近80點，但隨後跌勢收斂，盤中指數翻紅，高點來到15052點，上漲近百點。

觀察權值股走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電盤中翻紅，股價上漲6元，至502元。

類股表現中，以生技股最為搶眼，亞諾法、基亞、永日、聯合、高端疫苗等多檔股票均飆上漲停。造紙、生化股也有逾1%的漲幅。金融股表現相對撐盤，小漲約0.5%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，美股雖然連三黑，但跌勢已經不是太劇烈，儘管影響台股今天指數開低，然市場預料仍在正常變動範圍中，台股盤中有撐，指數成功翻紅，來自於市場對9月可能升息3碼的預期坦然接受，儘管仍舊擔憂明年經濟衰退與升息腳不停歇的壓力，但因為還有段時間，暫時沒必要完全反映利空。（編輯：潘羿菁）1110831