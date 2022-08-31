韓國男神宋仲基過去因與女神宋慧喬合作超夯電視劇《太陽的後裔》而結緣，並在2017年順利成婚，不料婚姻只維持短短一年多就宣告破局，恢復單身後他也將重心放在演藝事業上。而近期即將推出新作品《財閥家的小兒子》的他，即使工作忙碌仍抽空出席妹妹宋瑟琪博士班的畢業典禮，而哥哥宋承基一公開三兄妹的照片，立即在網路上掀起話題。

宋仲基的哥哥宋承基，昨（30）日突然在個人IG的貼文及限時動態上，曬出他們三兄妹的合照，表示「曾經是我們小不點的老么，如今在我們家也有位博士了，真驕傲」，最後不忘加上標記「#老么妹妹 #博士生 #首爾大學博士」。只見照片中除了有三人童年時的合照外，下一張照片只見宋仲基頭戴白色棒球帽與黑色T恤，打扮相當輕鬆地與哥哥一同站在穿著學士服的妹妹身邊，對著遠方的鏡頭微笑。

宋承基的限時動態中，還加碼PO出妹妹在學校中上台領獎的照片，而仔細一看才發現，他的妹妹不僅畢業於首爾大學，還是醫學系博士班的高材生，加上宋承基及宋仲基也分別畢業於北京大學及成均館大學，令網友驚艷不已，直呼「一家都是學霸」、「爸媽太會生了，一家都是聰明人」、「這家人的基因不得了」、「兄妹都好優秀」、「天哪！醫學博士耶！太厲害了」、「好牛」。

不過也有不少人看到他們的兄妹照後，忍不住歪樓「宋仲基不是這家親生的吧」、「 宋仲基基因突變吧」、「顏值基因，真是人間謎團」、「顏值給了宋仲基，智慧給了兩個孩子」、「宋仲基的臉也太小了吧」、「一家都學霸，但宋仲基結合了顏值與智商」意外掀起話題。