國民黨桃園市長參選人張善政15年前擔任宏碁副總，主持農委會研究計畫報告被爆出涉及抄襲，對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，看起來這5700多萬是個easy money，不苛求用最高標準檢查，張善政當初是如何講林智堅的論文，應該用同樣標準來檢查自己。此外，鄭也呼籲農委會應該行政調查，透過司法給人民一個交代。

鄭運鵬提到，張善政應該出面說明清楚，哪幾個部分是複製貼上，哪幾個部分沒有引用來源，哪幾個部分沒有付給別人版權，既然覺得那個案子是非常驕傲，就必須說清楚。

鄭運鵬強調，林智堅當時是去學校充電學習，也經過老師審查，但張善政是一個獲利5700多萬的案件，當然是不同性質，但應該可以用相同的標準檢驗，這並不是苛求，張善政以前怎麼講人家，過去怎麼談人家的論文，今天就怎麼判自己，這樣就夠了。

此外，張善政被爆研究報告涉嫌抄襲後，農委會資訊中心前主任林貞第一時間跳出來力挺張善政，在臉書發文澄清後卻又秒刪文，對此，鄭運鵬說，這個案子的研究計畫，會高達5700萬不是一般研究案規模，已經到應該行政調查，或是用司法來還當事人清白。

他表示，當事人的解釋都尊重，但這個案子是政府標案，內容不應該只有複製貼上，林貞文章也拿掉，沒有意見，但農委會在行政上面應該給國人一個交代。

至於張善政在臉書向綠營喊話，有事衝著他來，不要傷害本土企業；鄭運鵬說，宏碁集團是台灣之光，很知名的大品牌，不需要用複製貼上的標案來獲得利潤，張善政身為副總，當時可能有業績壓力，用這種方式來做不當獲利，這不是我們在傷害宏碁集團，而是當事人的案子對宏碁集團的名譽有損失，應該回母公司去交代。