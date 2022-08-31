大陸觀察者網8月31日報導，前北京大學教授陳春花2017年因發表〈與任正非先生：圍爐日話〉文章，被網路演繹誇大成「華為軍師」、「華為海軍司令」，逼得大陸電信巨頭華為出面澄清，陳春花更被起底拿的是野雞大學博士，繼8月3日北京大學聲明終止聘用契約後。中國銀行董事會8月30日也公告，已收到陳春花辭呈。因個人工作原因，辭去該行獨立非執行董事、董事會企業文化與消費者權益保護委員會主席及委員、戰略發展委員會委員、人事和薪酬委員會委員職務。自8月29日起生效。

北京大學國家發展研究院官網訊息顯示，陳春花曾任北大王寬誠講席教授、北大國發院BiMBA商學院院長，研究領域主要是企業文化管理、組織行為學、中國企業成長模式研究、中國領先企業的研究等。

2017年1月，陳春花發表文章〈與任正非先生：圍爐日話〉，描述2016年歲末，她與任正非等交流情景。此後，網上陸續出現多篇文章，不斷演繹誇大。

7月6日，華為發表聲明指出，近期網路上有一萬多篇誇大、演繹陳春花教授對華為的解讀、評論，基本為不實訊息。華為強調「與陳春花教授無任何關係，華為不了解她，她也不可能了解華為」。

同日，陳春花回應：「近期網路上有逾萬篇誇大、演繹我對華為的解讀、評論，基本為不實資訊。正式聲明：1、這些文章不是我寫的。2、華為僅為我的學術研究案例之一。3、我將聘請律師就此類侵權行為追究責任。」

此後，陳春花陷入學歷造假風波。

北京大學國發院網站顯示，陳春花為全職教授，但沒有教育背景。但在2022年7月18日百度快照，北京大學國發院網站顯示她的教育背景是「南京大學商學院企業管理博士後（2005年）」，近期被刪除。

大陸天目新聞報導，另在華南理工大學工商管理學院教師介紹，陳春花教育背景也被刪除。但歷史記錄中，陳春花「1986年獲華南理工大學無線電系工學學士學位，2000年獲新加坡國立大學企業管理研究生院工商管理碩士，2001年獲愛爾蘭歐洲大學工商管理博士」。

天目新聞報導，查詢「愛爾蘭歐洲大學（European University Ireland）」，並沒有相應官網。大陸教育部「教育涉外監管信息網」在今年3月更新的25所愛爾蘭大學名單，並沒有「愛爾蘭歐洲大學」。該網站正是為核查外國院校設立合法性和所頒發學位學歷證書在所屬國獲得承認的有效性。