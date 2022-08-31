上海市防控辦昨（30）日下發《關於進一步加強聚集性活動疫情防控工作的通知》，要求進一步嚴格聚集性活動管理，堅持「非必要不舉辦」，從嚴管控跨省市、跨區域線下會議、培訓、會展等活動，「能推遲舉辦的應推遲舉辦」。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今日進一步表示，對經評估確需近期舉辦的活動，能線上舉辦的應線上舉辦，能縮小規模的縮小規模。要進一步壓實疫情防控責任，堅持「誰舉辦，誰負責；誰組織，誰負責」原則，要進一步落實防控措施，加強聚集性活動的現場督查管理，切實將疫情防控各項管理措施落到實處。

昨日，上海新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者1例；另新增境外輸入性新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者3例，均在閉環管控中發現。

吳乾渝表示，當前大陸疫情多發，部分地區疫情外溢未完全阻斷，加上暑期返程高峰，上海面臨疫情輸入風險持續加大，防控形勢依然嚴峻複雜。他提醒，來自有本土疫情省份的來滬返滬人員，抵滬後要盡快主動報告、主動檢測，有利於及時發現，將傳播風險減少到最小。