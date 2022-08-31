民進黨前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長後，與國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶形成4人戰局，也讓桃園選情增添變數。根據網路媒體今(31日)公布最新民調結果顯示，若年底為藍綠白三人對決，支持度分別為張善政39.3％、鄭運鵬30.3％、賴香伶10.8％，如果鄭寶清加入戰局，其支持度為7.9％，那麼張善政的支持度則下滑至36.8％，仍贏過鄭運鵬的28.5％。

據《ETtoday新聞雲》報導，若此次選戰為三人對決，那麼與該民調前次5月的調查結果相比，賴香伶支持度無明顯變化，張善政支持度從35.6％提升3.7％至39.3％，鄭運鵬支持度從26.3％提升4.0％至30.3％，差距維持在9個百分點。

不過，如果鄭寶清加入戰局，那麼鄭寶清支持度為7.9%，張善政支持度從39.3%下滑2.5%至36.8%，鄭運鵬支持度從30.3%下滑1.8%至28.5%；但因距離選舉還有一段時間，後續變化仍有待觀察。

該民調調查期間為23日至25日進行，以桃園市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1085份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.98%。