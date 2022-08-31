個人電腦、印表機大廠惠普公司（HP Inc）上季營收不如市場預期並下修全年財測，受此打擊，周二盤後股價大跌6.37%，報29.12美元。

●第三財季（截至7月31日）財報

惠普第三財季營收年減4.1%，為147億美元，遠落後分析師預測均值156億美元。消費性PC營收大減20%，是拖累整體營收表現的主要原因。

淨利為11.2億美元，經調整後每股盈餘年增4%，為1.04美元，符合市場預期。

就事業部門來看，包含筆電、桌機在內的個人系統部門（Personal Systems）營收年減3%，為101億美元，不及市場預估的109.7億美元。PC總銷售量較前一年同期大減25%，其中，筆電銷量下滑32%，桌機銷量小跌1%。

商用PC業務營收年增7%，而消費性PC營收則較前一年同期銳減20%，因通膨導致物價齊揚，迫使消費者縮減非必需品的採購。

印表機部門（Printing）營收年減6%，為46億美元，略低於市場預期的47.6億美元。總銷量年減3%，其中，家用印表機銷量下滑1%，而商用印表機銷量年減15%。

●展望

惠普預估本季經調整後每股盈餘介於0.79美元～0.89美元，遠不及分析師預估的1.05美元。

該公司將全年經調整後每股盈餘目標從先前預估的介於4.24～4.38美元下修至介於4.02～4.12美元，亦遜於市場預估的4.30美元。

●高層看法

執行長Enrique Lores表示消費者需求在本季仍然不樂觀，這樣的情況恐將延續到未來幾季。商用需求料將自本季開始放緩，企業客戶下單速度放緩。商用市場降溫是惠普下修全年獲利預測的原因之一。

Lores表示，公司擬調整可變動成本和結構性成本，目標是結構性成本在今年底減少12億美元。

Lores表示，由於整體經濟環境仍然存在高度不確定性，目前難以預測PC銷售放緩的情況會持續多久，但就長期來看，需求仍可望超出疫前水準。

根據市場研究公司Gartner出具的報告，2022年第二季全球PC出貨量年減12.6%，為7,200萬部，創下9年來最大跌幅。以市占率來看，惠普雖以18.8%拿下第二名，但出貨量卻較去年同期大減27.5%，在前六大品牌中最慘。