全台高溫炎熱，部份地區甚至有出現38度的機會，連帶用電量也持續增加。根據台電預估，31日尖峰用電出現在下午1點至4點之間，預估最高用電量3,970.0萬瓩，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。

根據台電網站顯示，31日預估最高用電3,920.0萬瓩，最大供電能力有4,283.6萬瓩，預估尖峰備轉容量363.6萬瓩，預估備轉容量率9.28％，代表供電吃緊，系統供電餘裕緊澀。