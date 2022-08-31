台北市長選戰搶登記！無黨籍參選人黃珊珊31日在民眾黨主席柯文哲、8名新秀議員參選人陪同下，赴選委會登記，雖然參選議員群不如藍綠兩黨多，但現場依舊熱情狂喊「凍蒜」，而黃珊珊於致詞直接向藍綠對手蔣萬安、陳時中下戰帖，「不要再操縱藍綠惡鬥，每週一場政策公開辯論會」，柯文哲也力挺，主張打擂台辯論賽，「與其靠名嘴、1450，比賽誰資源多，不如很實在看看誰有領導能力。」
民眾黨台北市黨部主委林國成與8位新秀議員參選人預先就定，而柯文哲隨後抵達加入呼喊口號，「民眾新希望，台北新能量」，柯文哲先行致詞勉勵，強調是民眾黨三年前創黨以來，第一次參加全國性的地方選舉，我們也很負責任地推出候選人，在這一刻台灣人民想法，對兩個黨有的是失望，有的是絕望，但總要給台灣人民一個希望，也表示參選人都是年輕有活力的，所以這票不是投給台灣民眾黨，而是投給自己的希望。
黃珊珊隨後抵達，在民眾黨的簇擁下，宣布以無黨籍登記參選，雖然致詞過程中有隻身民眾前來抗議，不過隨即被信義分局員警請走，而黃珊珊致詞表示，期望大家把台北市優良的政治文化延續下去，台北市民非常厭倦抹黑抹泥巴。
黃珊珊表示，今天登記後，開始正式比賽，希望各個候選人拿出政見，政策討論，不要再用口水，操縱藍綠惡鬥、棄保，最後直接對其他對手下戰帖，邀請各個候選人來辯論，也希望有公信力的媒體，開始舉辦每週一場市長辯論會，不管是社宅、公安或是相關交通問題，針對問題公開辯論。
由於陳時中昨日的社福政策被外界解讀是大撒幣，黃珊珊表示，撒幣也可以，要用什麼錢來撒幣，沒有相關的精算，只是為了選舉的紅利，是很不負責任的，因此若各個政營都提出見證，「就好好來辯論啦。」
另柯文哲也表示，與其在比賽誰的資源多，不如讓每個人來證明可以當台北市長，在物理上要測金屬硬度，就是互相刮，就知道哪個硬度比較高，要選的人上擂台，隨便抽題目，講想法也是一個OK的方法。
柯強調，未來三個月就理性辯論，主張三個候選人打擂台辯論賽，一打下去誰行誰不行很快就知道，與其躲在媒體後面，靠名嘴、1450，比賽誰資源多，不如很實在看看誰有領導能力。
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