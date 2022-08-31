民眾黨主席柯文哲（中）協同民眾黨新秀議員參選人陪同無黨籍參選人黃珊珊前往台北市選委會登記。（陳薏云攝）

台北市長選戰搶登記！無黨籍參選人黃珊珊31日在民眾黨主席柯文哲、8名新秀議員參選人陪同下，赴選委會登記，雖然參選議員群不如藍綠兩黨多，但現場依舊熱情狂喊「凍蒜」，而黃珊珊於致詞直接向藍綠對手蔣萬安、陳時中下戰帖，「不要再操縱藍綠惡鬥，每週一場政策公開辯論會」，柯文哲也力挺，主張打擂台辯論賽，「與其靠名嘴、1450，比賽誰資源多，不如很實在看看誰有領導能力。」

民眾黨台北市黨部主委林國成與8位新秀議員參選人預先就定，而柯文哲隨後抵達加入呼喊口號，「民眾新希望，台北新能量」，柯文哲先行致詞勉勵，強調是民眾黨三年前創黨以來，第一次參加全國性的地方選舉，我們也很負責任地推出候選人，在這一刻台灣人民想法，對兩個黨有的是失望，有的是絕望，但總要給台灣人民一個希望，也表示參選人都是年輕有活力的，所以這票不是投給台灣民眾黨，而是投給自己的希望。

黃珊珊隨後抵達，在民眾黨的簇擁下，宣布以無黨籍登記參選，雖然致詞過程中有隻身民眾前來抗議，不過隨即被信義分局員警請走，而黃珊珊致詞表示，期望大家把台北市優良的政治文化延續下去，台北市民非常厭倦抹黑抹泥巴。

黃珊珊表示，今天登記後，開始正式比賽，希望各個候選人拿出政見，政策討論，不要再用口水，操縱藍綠惡鬥、棄保，最後直接對其他對手下戰帖，邀請各個候選人來辯論，也希望有公信力的媒體，開始舉辦每週一場市長辯論會，不管是社宅、公安或是相關交通問題，針對問題公開辯論。

由於陳時中昨日的社福政策被外界解讀是大撒幣，黃珊珊表示，撒幣也可以，要用什麼錢來撒幣，沒有相關的精算，只是為了選舉的紅利，是很不負責任的，因此若各個政營都提出見證，「就好好來辯論啦。」

另柯文哲也表示，與其在比賽誰的資源多，不如讓每個人來證明可以當台北市長，在物理上要測金屬硬度，就是互相刮，就知道哪個硬度比較高，要選的人上擂台，隨便抽題目，講想法也是一個OK的方法。

柯強調，未來三個月就理性辯論，主張三個候選人打擂台辯論賽，一打下去誰行誰不行很快就知道，與其躲在媒體後面，靠名嘴、1450，比賽誰資源多，不如很實在看看誰有領導能力。