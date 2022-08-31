洪仕晟推斷食攻略書，分享瘦身方法。（台灣角川、馬棋朵提供）

24歲「犬系男友」洪仕晟（Robert）以YouTube點閱逼近千萬之氣勢推出新書《斷食低碳全攻略》，「減肥不是一件很難的事，少吃多動就可以達成。但它卻伴隨著很多問題，像是掉髮、快速瘦身產生鬆弛的皮、皮膚變差、甚至可能有暴食的行為。曾經我也胖到自己都害怕，也歷經暴飲暴食不堪回首的暗黑過往。」，他將自身犯過的錯集結成新書，有如「健身界神農氏」透過自身研究與親身實驗過的減肥方法，包括斷食與低碳、生酮、純 肉、蔬食、水果、外食飲食等，讓讀者用最適合自己的方式輕鬆瘦身。

Robert以一支3年半的健身改變YouTube影片爆紅，他坦言自己過去在減肥這條路上走了許多冤枉路，靠著自己摸索花了相當多時間，因此決定紀錄過程，他透露大多數人都認為「減肥好難」，親吐自己人生中暴飲暴食的天數應該有超過1000天，只要每日超過維持體重熱量的1.5倍就算暴食，因為代表吃了許多不必要的食物，「 我個人減重的最高紀錄是瘦18公斤，國二就開始減肥，可說相當前衛，但是當天晚上就失敗了，小小年紀抵擋不住晚餐的誘惑」。失敗隔天他決定去慢跑，但對於當時是小胖子體型的他來說，慢跑猶如地獄。

他也有獵奇的減肥經歷，曾與同學參加體驗飢餓的活動，原想可以藉由斷食30小時，重啟身體循環，沒想到他卻因不斷補充現場提供的補給包中的飲料與食物，「有些人不吃，我就拿過來吃，參加完還胖了0.5公斤！」另外當年曾流行跳有氧運動，靠著每日狂跳，兩個月內激瘦10公斤。

Robert自在網路爆紅後，曾被酸民檢視他有一段時間忽胖的身材，與曾嘗試錯誤飲食方式導致肌肉變小，挨嗆：「憑什麼你可以出書，你又沒有練得很好。」他點進網友頭像發現該名網友光是肚子體脂至少30％起跳，還不斷留言指責他看起來胖胖的，但他樂觀以對，「可能我幸運一點，可以寫下過去累積的經驗，出版成書。」他坦言：「自己也是有過放棄減肥的念頭，但總是有一股聲音要他不要放棄，靠著不回嘴的態度，降低被網友檢視攻擊的影響。」他將舉辦簽書會與粉絲見面，洪仕晟（Robert）簽書會《斷食低碳全攻略》9月4日於法雅客台北南西店舉行。