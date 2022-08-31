人口老化問題日益嚴重，其中新北市偏鄉平溪區高齡人口達31.75％，每3人中就有1位是長者。新北市府參與歐盟智慧健康長照計畫，在平溪建置「不老長智村」，以衛生所為主體，連結社區互助網絡打造失智友善社區，更訓練平溪超過2分之1商家成為失智友善商家，透過社區網絡，彼此互助，讓長者能夠在地安老。

新北市衛生局長陳潤秋31日在市政會議中報告新北這3年的防疫與醫動養等衛生政策，從清零到共存政策，新北持續監測國際及全國疫情，調整防疫策略，以迅速應變疫情變化，挺過疫情。

其中在地安養政策，隨著人口老化，新北參與歐盟智慧健康長照計畫，在平溪建置「不老長智村」，透過政府、民間團體、在地商家合作，以人為主，建構綿密社區互助網絡。

陳潤秋說，為打造失智友善社區，平溪區有2分之1的商店成為失智友善商家，以衛生所為主體連結在地服務資源，共同合作發掘並運用綠色通道轉介疑似失智者，使在地罹患失智人口有7成以上獲得診斷及服務。

另藉智慧科技輔助失智照護，預防走失，運用遠距醫療關懷長者，減少城鄉差距及就醫不便，讓長者能實現在地安養，期許以此為模板，持續擴散複製友善社區，逐步建置新北友善社區。

陳潤秋說，新北市以國際 Healthy People 2030為藍圖，以「韌性、健康、友善」3大願景、全方位的健康照護政策，建構有利於在地老化、健康樂活、安全與安養之友善生活環境，提供市民更完善服務，逐步實踐成為更加韌性宜居的健康城市。

新北市長侯友宜表示，打造友善失智照顧村，創造更多健康友善環境，讓新北市成為一個在地老化、安養、安心的一個好地方，所以新北市一定要建構一個永續的一個城市，最重要的讓我們的長輩，讓我們在這塊土地生活的每一個人都能夠平安跟健康。